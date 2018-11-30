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В Житомирской области корью заболели студенты и преподаватель

В Житомирской области корью заболели студенты и преподаватель

Киев  •  УНН

 • 11862 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Житомирской области на 47-й неделе 2018 года зафиксированы две вспышки кори. Об этом сообщил Житомирский областной лабораторный центр, передает УНН.

“Эпидемическая ситуация по кори приобретает угрожающий характер. На прошлой неделе в области заболело 4 студентов и преподаватель Новоград-Волынского промышленно-экономического колледжа”, - говорится в сообщении.

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Еще один случай заболевания корью зарегистрирован среди членов семьи, проживающей в с. Выговка Коростенского района. Так, заболели 6 детей, родители которых категорически отказывались от прививок по религиозным убеждениям.

Таким образом с начала ноября в Житомирской области уже зафиксированы 4 вспышки инфекции, с начала года — вспышки инфекции в 10-ти административных территориях области. Местные медики утверждают, что заболеваемость увеличилась втрое.

Всего с начала текущего месяца заболело 52 человека, в том числе 39 детей и 13 взрослых. На прошлой неделе новые случаи регистрировались в Попельнянском, Овручском, Новоград-Волынском, Емильчинском, Житомирском, Бердычевском и Коростенском районах.

На 45-й неделе в Украине выросло на 10% количество больных корью.

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Напомним, проблемы с заболеваемостью украинцев корью привели к тому, что в этом году в некоторых регионах страны, в частности, на Закарпатье объявляли карантин. Также из-за вспышки кори приостанавливали обучение в четырех школах во Львовской области.

Как сообщал УНН, в этом году украинки по несколько месяцев не могли провакцинировать своих детей — необходимые препараты в Украине — "на вес золота", а о сроках их поставок в больницы и аптеки зачастую ничего не знали.

Ранее, в январе, Минздрав объявил о проведении служебного расследования относительно нехватки вакцин от кори в отдельных регионах Украины.

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