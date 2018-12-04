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Вспышка кори в Украине угрожает эпидемией

Киев • УНН

 • 27109 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Заболеваемость корью продолжает расти, за 48-ю неделю корью заболели 2384 человека - 741 взрослый и 1603 ребенка (на 11,5% больше, чем на прошлой неделе). Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.

Вспышка кори в Украине угрожает эпидемией

“С начала 2018 года в Украине корью заболели 44386 человек (16593 взрослых и 27793 ребенка). Больше всего болеют корью как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший”, - говорится в сообщении.

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В общих цифрах “антирейтинг” областей выглядит так:

  • Львовская (всего 9533 человека: 2697 взрослых и 6836 детей),
  • Ивано-Франковская (4571 человек: 1225 взрослых и 3346 детей),
  • Закарпатская (4147 человек: 846 взрослых и 3301 ребенок),
  • Тернопольская (2854 человека: 971 взрослый и 1883 ребенка),
  • Одесская (2643 человека: 1322 взрослых и 1321 ребенок),
  • Киев (2625 человек: 1591 взрослый и 1034 ребенка).

Оперативные данные по заболеваемости корью в каждом из регионов можно увидеть на сайте Центра общественного здоровья по ссылке.

С начала года от осложнений кори умерли 15 человек (4 взрослых и 11 детей).

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Чаще всего болеют дети 5-9 лет, не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не сформировался иммунитет к болезни. По состоянию на 1 ноября количество детей, которые вовремя получили:

  • первую дозу КПК составляет 76,1%,
  • две дозы КПК — 77,5%.

В рамках усиленной иммунизации доля детей, которые получили:

  • пропущенную первую дозу КПК, составляет 44,8% (меньше всего — в Черновицкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях).
  • две дозы, еще меньше — 36,8% (меньше всего — в Черниговской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях).

Риск заболеть увеличивается и вследствия совместного пребывания детей в школах и детских садах. Поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты по Календарю профилактических прививок.

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Министерство здравоохранения призывает родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок, и как можно скорее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию. Прививаться по календарю и наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска — военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

“Иммунизация является вопросом национальной безопасности, поскольку здоровье украинцев — всех вместе и каждого в отдельности — зависит от уровня охвата прививками в стране. Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы уровень вакцинации достигал 95-98%”, - отметила в Минздраве.

По состоянию на 29 ноября 2018 года в Украине есть 512 тысяч доз вакцин против кори, паротита и краснухи.

Все вакцины качественные, безопасные и эффективные, доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Проверить количество вакцин в вашей области можно в таблице.

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“Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию можно в департаменте/ управлении здравоохранения в вашей области”, - посоветовали в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве регулярно докладывают о комплексе мероприятий для противодействия распространению кори, а также о вакцинации.

Корь — опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнение этой болезни могут привести к летальному исходу. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори — вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.

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Как сообщал УНН, мэр Ивано-Франковске Руслан Марцинкив пожаловался на дефицит вакцин от кори. Напомним, ежесуточно во Львовскую областную клиническую больницу госпитализируется 25-30 человек с корью.

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