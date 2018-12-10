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Из-за кори на Волыни закрыли шесть классов

Киев • УНН

 • 14783 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Из-за кори временно остановили обучение в шести классах в школах Волынской области. Об этом УНН сообщили в Волынском областном лабораторном центре Минздрава Украины.

Из-за кори на Волыни закрыли шесть классов

"На сегодня у нас (в области – ред.) являются закрытыми 6 классов в разных школах. Это в городе Луцк и селе Голобы Ковельского района", – говорится в сообщении.

В лабораторном центре уточнили, что на сегодня в области зафиксировано 13 действующих вспышек кори. Больше всего – 11 – в учебно-воспитательных заведениях, один – в быту, один – на предприятии. Также в области есть пораженные заведения.

"Кроме вспышек, есть пораженные заведения. Это заведение, в котором есть хотя бы один случай кори. Таких у нас (в области – ред.) есть 30 пораженных", – отметили в лабораторном центре.

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За последнюю неделю в области зафиксировали 103 случая кори, а с начала года – 2 тысячи.

В городе Луцк за прошлую неделю зарегистрировали 22 случая кори: 11 взрослых и 11 детей, уточнили в отдельном структурном подразделении "Луцкий гормежрайонний отдел ГУ "Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины". В настоящее время закрытых школ в городе нет, из-за случаев заболеваемости прекратили обучение в определенных классах.

"На сегодня у нас закрыты в гимназии №4 города Луцк 4-Г и 3-Д классы с 3 до 16 декабря. По одному случаю. Это решение дирекции заведения", – отметили в подразделении.

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Напомним, с начала этого года в Украине корью заболели 44 386 человек. От осложнений этой болезни с начала 2018-го умерли 15 человек.

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