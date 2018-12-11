В Одесі через ускладнення від кору померла маленька дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Одесі через ускладнення від кору померла маленька дитина. Про це УНН повідомили джерела у Одеській міській раді.
"В Одесі через ускладнення від превмонії, яка була викликана ускладненням протікання захворювання на кір померла маленька дитина", - повідомив співробітник агенства.
Як повідомляв УНН, позаминулого тижня у період з 26 листопада по 2 грудня в Одеській області від риновірусу померла одномісячна дитина.
Нагадаємо, у селі Іваново Лиманського району Одеської області семеро учнів з однієї школи захворіли на кір.
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