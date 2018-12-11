В Одессе из-за осложнения от кори умер маленький ребенок

"В Одессе из-за осложнений от превмонии, которая была вызвана осложнением протекания заболевания корью умер маленький ребенок", - сообщил сотрудник агентства.



Как сообщал УНН, на позапрошлой неделе в период с 26 ноября по 2 декабря в Одесской области от риновируса умер одномесячный ребенок.



Напомним, в селе Иваново Лиманского района Одесской области семеро учеников из одной школы заболели корью.



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