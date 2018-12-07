В Одеській області на кір захворіли шестеро першокласників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У селі Іваново Лиманського району Одеської області семеро учнів з однієї школи захворіли на кір. Про це УНН повідомили у відокремленому підрозділі "Комінтернівський міськрайонний відділ лабораторних досліджень".
"Захворіли діти першого класу й одна дитина підготовчого класу. Семеро дітей. Одна дитина з нульового класу та шість однокласників", – зазначили у відділі лабораторних досліджень.
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Усіх дітей госпіталізували, зараз вони перебувають під наглядом медиків. Як повідомили у відділі, школу, де навчаються діти, які захворіли, не закривали.
Нагадаємо, у Львівській області кількість хворих на кір зросла до 704 осіб, серед яких 529 дітей.
Від ускладнень кору з початку 2018 року в Україні померли 15 осіб.