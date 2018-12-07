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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Одесской области корью заболели шесть первоклассников

Киев • УНН

 • 9968 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В селе Иваново Лиманского района Одесской области семеро учеников из одной школы заболели корью. Об этом УНН сообщили в обособленном подразделении "Коминтерновский районный отдел лабораторных исследований".

В Одесской области корью заболели шесть первоклассников

"Заболели дети первого класса и один ребенок подготовительного класса. Семеро детей. Один ребенок с нулевого класса и шесть одноклассников", – отметили в отделе лабораторных исследований.

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Всех детей госпитализировали, сейчас они находятся под наблюдением медиков. Как сообщили в отделе, школу, где учатся дети, которые заболели, не закрывали.

Напомним, во Львовской области количество больных корью выросла до 704 человек, среди которых 529 детей.

От осложнений кори с начала 2018 года в Украине умерли 15 человек.

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