Кількість хворих на кір у Львівській області перевалила за 700

ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. За останній тиждень, з 22 до 28 листопада, у Львівській області зросла кількість осіб, хворих на кір. Так, зареєстровано 704 випадки кору, у тому числі 529 – серед дітей. Про це повідомили у прес-службі Львівського обласного лабораторного центру МОЗ, передає УНН.