Количество больных корью во Львовской области перевалило за 700
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 ноября. УНН. За последнюю неделю, с 22 по 28 ноября, во Львовской области возросло количество лиц, больных корью. Так, зарегистрировано 704 случая кори, в том числе 529 - среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного лабораторного центра МЗ, передает УНН.
"Во Львовской области за неделю (22.11-28.11) зарегистрировано 704 случая кори, в том числе 529 детей до 17 лет, что составляет 75,1%, среди взрослых – 175 случаев (24,8%). На прошлой неделе – 527 случаев, увеличение на 177 случаев. Больше всего случаев зарегистрировано в возрастной группе 5-9 лет. 77,3% больных детей не имеют прививок против кори", – говорится в сообщении.
С диагнозом "корь" в инфекционные стационары области госпитализированы 376 человек, а это 53,4%, из которых 250 детей до 17 лет.
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Кроме того, за последнюю неделю зафиксировали 18 случаев вспышек кори в школах и садах.
"В городе Львове зарегистрировано 5 вспышек, в Городокском и Дрогобычском районах – по 3, в Каменка-Бугском, Бугском – по 2, в Стрыйском, Бродовском и Яворовском – по 1. Заболели 78 человек, из них госпитализированы 18 человек, непривитые из числа заболевших – 56 человек", – уточнили в лабораторном центре.
Там добавили, что с начала года в области корью заболели 9533 человек: 6836 детей и 2697 взрослых.
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Напомним, с начала этого года в Украине корью заболели 44 386 человек. От осложнений этой болезни с начала 2018-го умерли 15 человек.