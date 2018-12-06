В Одеській області від риновірусу померло одномісячне маля
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Минулого тижня у період з 26 листопада по 2 грудня в Одеській області від риновірусу померла одномісячна дитина. Про це в коментарі УНН повідомила працівник прес-служби Центру громадського здоров’я Катерина Радченко.
“Це факт. Це Одеський регіон... Там була місячна дитинка, немовля. Це не грип був, це риновірус був”, — повідомили у прес-службі.
Медики встановили, що дитина померла саме від риновірусу.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України повідомило про перший у цьому сезоні (осінь/зима 2018 року) летальний випадок від риновірусної інфекції.
Риновірусна інфекція — це інфекційна хвороба з групи ГРВІ, яку спричинюють риновіруси.
Зазначимо, що в Україні у сезоні осінь/зима 2018 року переважає вірус грипу типу А. При цьому очікувалась циркуляція трьох штамів вірусу.