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В Одеській області від риновірусу померло одномісячне маля

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Минулого тижня у період з 26 листопада по 2 грудня в Одеській області від риновірусу померла одномісячна дитина. Про це в коментарі УНН повідомила працівник прес-служби Центру громадського здоров’я Катерина Радченко.

В Одеській області від риновірусу померло одномісячне маля

“Це факт. Це Одеський регіон... Там була місячна дитинка, немовля. Це не грип був, це риновірус був”, — повідомили у прес-службі.

Медики встановили, що дитина померла саме від риновірусу. 

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України повідомило про перший у цьому сезоні (осінь/зима 2018 року) летальний випадок від риновірусної інфекції

Риновірусна інфекція — це інфекційна хвороба з групи ГРВІ, яку спричинюють риновіруси.

Зазначимо, що в Україні у сезоні осінь/зима 2018 року переважає вірус грипу типу А. При цьому очікувалась циркуляція трьох штамів вірусу.

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