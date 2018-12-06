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В Одесской области от риновируса умер одномесячный малыш

Киев • УНН

 • 20408 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На прошлой неделе, в период с 26 ноября по 2 декабря, в Одесской области от риновируса умер одномесячный ребенок. Об этом в комментарии УНН сообщила сотрудник пресс-службы Центра общественного здоровья Екатерина Радченко.

В Одесской области от риновируса умер одномесячный малыш

"Это факт. Это Одесский регион ... Там был месячный ребенок, младенец. Это не грипп был, это риновирус был", - сообщили в пресс-службе.

Медики установили, что ребенок умер именно от риновируса.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщило о первом в этом сезоне (осень/зима 2018) летальном случае от риновирусной инфекции.

Риновирусная инфекция - это инфекционная болезнь из группы ОРВИ, которую вызывают риновирусы.

Отметим, что в Украине в сезоне осень/зима 2018 преобладает вирус гриппа типа А. При этом ожидалась циркуляция трех штаммов вируса.

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