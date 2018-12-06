В Одесской области от риновируса умер одномесячный малыш
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На прошлой неделе, в период с 26 ноября по 2 декабря, в Одесской области от риновируса умер одномесячный ребенок. Об этом в комментарии УНН сообщила сотрудник пресс-службы Центра общественного здоровья Екатерина Радченко.
"Это факт. Это Одесский регион ... Там был месячный ребенок, младенец. Это не грипп был, это риновирус был", - сообщили в пресс-службе.
Медики установили, что ребенок умер именно от риновируса.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщило о первом в этом сезоне (осень/зима 2018) летальном случае от риновирусной инфекции.
Риновирусная инфекция - это инфекционная болезнь из группы ОРВИ, которую вызывают риновирусы.
Отметим, что в Украине в сезоне осень/зима 2018 преобладает вирус гриппа типа А. При этом ожидалась циркуляция трех штаммов вируса.