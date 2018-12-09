Дівчинка померла у столичному метрополітені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Київському метрополітені, за неофіційною інформацією, померла 9-річна дівчинка. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеграм-канал Kyiv INFO.
Протягом 40 хвилин на станції метро Палац спорту дитині надавали екстрену допомогу. Медики намагалися врятувати життя дитини, яка, за попередньою інформацію страждала на важку форму ДЦП.
Дитина померла. Що стало причиною смерті поки не відомо. УНН намагається отримати інформацію з офіційних джерел.