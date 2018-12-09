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Девочка умерла в столичном метрополитене

Киев • УНН

 • 18255 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киевском метрополитене, по неофициальной информации, умерла 9-летняя девочка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеграмм канал Kyiv INFO.

Девочка умерла в столичном метрополитене

В течение 40 минут на станции метро Дворец спорта ребенку оказывали экстренную помощь. Медики пытались спасти жизнь ребенка, который, по предварительной информации страдал тяжелой формой ДЦП.

Ребенок умер. Что стало причиной смерти пока не известно. УНН пытается получить информацию из официальных источников.

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