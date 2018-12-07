В інфекційній лікарні Києва перебуває понад 20 дітей із кором

"Наразі у Київський міській дитячій клінічній інфекційній лікарні з діагнозом кір перебуває 22 дитини. На щастя, зараз їхньому стану нічого не загрожує. Але замисліться – майже всі вони (понад 90%) не були вакциновані!" – розповіла Валентина Гінзбург.



За її словами, у листопаді 2018 року в Києві зареєстрували понад 250 випадків кору, у тому числі 141 – серед дітей. Лише у період із 26 листопада по 6 грудня із діагнозом кір були госпіталізовані 60 дітей. Усього ж із початку року станом на 28 листопада на цю небезпечну хворобу занедужало понад 2600 киян, понад 1000 з яких – діти.



Між тим, із погляду доказової медицини, вакцинація на сьогодні є єдиним надійним захистом від кору.



Нагадаємо, за останній тиждень, з 22 до 28 листопада, у Львівській області зросла кількість осіб, хворих на кір. Так, зареєстровано 704 випадки кору, у тому числі 529 – серед дітей.



В Івано-Франківську батьки не можуть зробити щеплення від кору дітям через відсутність вакцин.