В инфекционной больнице Киева находится более 20 детей с корью

"Сейчас в Киевский городской детской клинической инфекционной больнице с диагнозом корь находится 22 ребенка. К счастью, сейчас их состоянию ничего не угрожает. Но задумайтесь - почти все они (более 90%) не были вакцинированы!" - рассказала Валентина Гинзбург.



По ее словам, в ноябре 2018 года в Киеве зарегистрировали более 250 случаев кори, в том числе 141 - среди детей. Только в период из 26 ноября по 6 декабря с диагнозом корь были госпитализированы 60 детей. Всего же с начала года по состоянию на 28 ноября на эту опасную болезнь заболело более 2600 киевлян, более 1000 из которых - дети.



Между тем, с точки зрения доказательной медицины, вакцинация на сегодня является единственным надежной защитой от кори.



Напомним, за последнюю неделю, с 22 по 28 ноября, во Львовской области возросло количество лиц, больных корью. Так, зарегистрировано 704 случая кори, в том числе 529 - среди детей.



В Ивано-Франковске родители не могут сделать прививку от кори детям из-за отсутствия вакцин.