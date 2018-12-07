В инфекционной больнице Киева находится более 20 детей с корью

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 8430 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 24678 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 25644 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 19192 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 50932 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 98887 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 149163 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 136575 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71750 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 189043 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 19855 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 25510 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 22726 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 26903 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 14173 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 15330 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 24688 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 25651 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 149167 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 136578 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 3872 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 15132 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 17192 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 19476 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 22324 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В инфекционной больнице Киева находится более 20 детей с корью

Киев • УНН

 • 11441 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киевский городской детской клинической инфекционной больницы с диагнозом корь находится 22 ребенка. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевгорадминистрации. 

В инфекционной больнице Киева находится более 20 детей с корью

"Сейчас в Киевский городской детской клинической инфекционной больнице с диагнозом корь находится 22 ребенка. К счастью, сейчас их состоянию ничего не угрожает. Но задумайтесь - почти все они (более 90%) не были вакцинированы!" - рассказала Валентина Гинзбург.

По ее словам, в ноябре 2018 года в Киеве зарегистрировали более 250 случаев кори, в том числе 141 - среди детей. Только в период из 26 ноября по 6 декабря с диагнозом корь были госпитализированы 60 детей. Всего же с начала года по состоянию на 28 ноября на эту опасную болезнь заболело более 2600 киевлян, более 1000 из которых - дети.

Между тем, с точки зрения доказательной медицины, вакцинация на сегодня является единственным надежной защитой от кори.

Напомним, за последнюю неделю, с 22 по 28 ноября, во Львовской области возросло количество лиц, больных корью. Так, зарегистрировано 704 случая кори, в том числе 529 - среди детей.

В Ивано-Франковске родители не могут сделать прививку от кори детям из-за отсутствия вакцин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54