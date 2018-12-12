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Від ускладнення кору в Україні вже померло 11 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. З початку року в Україні на кір захворіло майже 47 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Від ускладнення кору в Україні вже померло 11 дітей

“З початку року від ускладнень кору померло 15 осіб, з них четверо дорослих та 11 дітей”, — йдеться у повідомленні.

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З початку 2018 року в Україні на кір захворіли 46 937 людей (17 418 дорослих та 29 519 дітей). Найбільше хворіють на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший.

За даними МОЗ, негативний рейтинг областей виглядає так:

  • Львівська (загалом 10 232 людини: 2 871 дорослий і 7 361 дитина),
  • Івано-Франківська (4 828 людей: 1 293 дорослих і 3 535 дітей),
  • Закарпатська (4 289 людей: 882 дорослих та 3 407 дітей),
  • Тернопільська (3 060 людей: 1 026 дорослих і 2 034 дитини),
  • Київ (2 780 людей: 1 667 дорослих і 1 113 дітей),
  • Чернівецька (2 759 людей: 885 дорослих і 1 873 дитини) області.

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Станом на 1 листопада кількість дітей, які вчасно отримали першу дозу КПК, становить 76,1%, дві дози КПК — 77,5%.

У рамках посиленої імунізації частка дітей, які отримали:

  • пропущену першу дозу КПК, становить 47% (найменше — у Чернівецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях).
  • А частка тих дітей, які надолужили дві дози, іще менша — 38,8% (найменше — у Чернігівській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях).

Ризик захворіти збільшується і через спільне перебування дітей у школах та дитячих садках. Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно щеплені за Календарем профілактичних щеплень.

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У МОЗ зазначають, що станом на 6 грудня 2018 року в Україні наявні 489 тисяч доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Крім того, минулого тижня ще 392 200 доз вакцин проти кору паротиту та краснухи виробництва США направлені в регіони України. Пріоритетною є поставка вакцин в західні області, де нині реєструється найбільше випадків захворювання на кір.

Як повідомляв УНН, в Одесі через ускладнення від кору померла маленька дитина.

Нагадаємо, в інфекційній лікарні Києва перебуває понад 20 дітей із кором, а на Волині закрили шість класів.

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