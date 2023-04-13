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От этой мести пострадает вся Грузия: Навальный выступил в поддержку Саакашвили и призвал освободить его

От этой мести пострадает вся Грузия: Навальный выступил в поддержку Саакашвили и призвал освободить его

Киев • УНН

 • 1012078 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российский оппозицонер Алексей Навальный, находящийся в заключении, извинился перед Грузией за свои слова в 2008 году и попросил проявить милосердие к Михаилу Саакашвили. По его словам, "от этой мести пострадает вся Грузия", передает УНН.

Детали

«Хочу сказать о Михаиле Саакашвили. Мы с ним не знакомы и никогда не встречались. Я не знаю никого из его команды, и меня никто не просил писать этот пост. Я, к своему стыду, довольно слабо представляю грузинскую политику и могу сказать что-то не то», — написал Навальный.

Оппозиционер напомнил о своем высказывании, сделанном в 2008 году, — тогда он призвал «запулить крылатой ракетой по генштабу грызунов». «К еще большему своему стыду, я как-то под влиянием того, что мой товарищ сидел под обстрелом в Цхинвали, написал в 2008 году пост с оскорбительным эпитетом в адрес грузин. За это я извинялся и извиняюсь снова, но знаю, что в связи с этим мое мнение в Грузии имеет не так много веса», — заявил Навальный.

По словам политика, сегодняшний пост он решил написать «как человек и христианин» и потому, что ему «тяжело смотреть»: «Саакашвили страдает, его семья страдает, и всей Грузии от происходящего плохо, и нет от этого ничего хорошего даже тем, кто хотел бы держать Саакашвили в тюрьме до смерти».

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По словам Навального, он верит в «счастливое европейское будущее Грузии». «Но вот это заключение и мучение бывшего президента ужасно и бессердечно. Оно бьет по европейскому выбору, оно бьет по развитию, оно снижает шансы на нормальное будущее. Оно снижает мораль и наполняет страну злобой», — написал политик.

Навальный призвал противников Саакашвили не мстить бывшему президенту: «От этой мести пострадает вся Грузия. Это тупиковое решение, стратегически невыгодное всем. И жестокое. Как обычно, все уперлось в то, что каждый хочет сохранить лицо. Каждый хочет показать, что его не прогнули, а наоборот, он всех прогнул. Но власть должна быть более милосердной, чем ее оппоненты».

«Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию — ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, — это было бы самое правильное», — пояснил Навальный.

Он призвал использовать Страстную и Пасхальную недели для «милосердного поступка во благо страны» — освобождения политика.

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», — закончил Навальный свой пост по-грузински.

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