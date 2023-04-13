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Від цієї помсти постраждає вся Грузія: Навальний виступив на підтримку Саакашвілі та закликав звільнити його

Від цієї помсти постраждає вся Грузія: Навальний виступив на підтримку Саакашвілі та закликав звільнити його

Київ • УНН

 • 1012081 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває в ув'язненні, вибачився перед Грузією за свої слова в 2008 році і попросив проявити милосердя до Михайла Саакашвілі. За його словами, "від цієї помсти постраждає вся Грузія", передає УНН.

Деталі

«Хочу сказати про Михайла Саакашвілі. Ми з ним не знайомі і ніколи не зустрічалися. Я не знаю нікого з його команди, і мене ніхто не просив писати цей пост. Я, на свій сором, досить слабко уявляю грузинську політику і можу сказати щось не те», — написав Навальний.

Опозиціонер нагадав про своє висловлювання, зроблене 2008 року, — тоді він закликав «запулити крилатою ракетою по генштабу гризунів». «До ще більшого свого сорому, я якось під впливом того, що мій товариш сидів під обстрілом у Цхінвалі, написав у 2008 році пост з образливим епітетом на адресу грузинів. За це я вибачався і вибачаюся знову, але знаю, що у зв'язку з цим моя думка в Грузії має не так багато ваги», — заявив Навальний.

За словами політика, сьогоднішній пост він вирішив написати «як людина і християнин» і тому, що йому «тяжко дивитися»: «Саакашвілі страждає, його сім'я страждає, і всієї Грузії від того, що відбувається, погано, і немає від цього нічого хорошого навіть тим, хто хотів би тримати Саакашвілі у в'язниці до смерті».

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За словами Навального, він вірить у «щасливе європейське майбутнє Грузії». «Але ось це ув'язнення і муки колишнього президента жахливі і безсердечні. Воно б'є по європейському вибору, воно б'є по розвитку, воно знижує шанси на нормальне майбутнє. Воно знижує мораль і наповнює країну злістю», — написав політик.

Навальний закликав противників Саакашвілі не мстити колишньому президенту: «Від цієї помсти постраждає вся Грузія. Це тупикове рішення, стратегічно невигідне всім. І жорстоке. Як завжди, усе вперлося в те, що кожен хоче зберегти обличчя. Кожен хоче показати, що його не прогнули, а навпаки, він усіх прогнув. Але влада має бути більш милосердною, ніж її опоненти».

«Саакашвілі дуже хворий, і всі розмови про симуляцію — дурниця. Повірте, в'язниця висмоктує здоров'я з будь-кого і з величезною швидкістю. Випустити його на лікування з відтермінуванням вироку або зробити щось на кшталт того, що дасть змогу сторонам дотриматися закону і зберегти обличчя, — це було б найправильніше», — пояснив Навальний.

Він закликав використати Страсний і Великодній тижні для «милосердного вчинку на благо країни» — звільнення політика.

«Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть», — закінчив Навальний свій пост по-грузинськи.

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