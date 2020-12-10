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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76275 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100175 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116416 просмотра

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3 марта, 11:09 • 151458 просмотра

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С начала года украинцам выплатили больничных на около 11 млрд грн

С начала года украинцам выплатили больничных на около 11 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 11420 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. С начала года Фонд социального страхования Украины выплатил больничных на сумму в 10,7 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.

“С начала года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листка нетрудоспособности на общую сумму 10 миллиардов гривен. Всего по состоянию на сегодня ФССУ выплатил застрахованным лицам 10,7 млрд грн пособий по временной нетрудоспособности (сумма учитывает заявления-расчеты, представленные работодателями в конце декабря 2019 года и профинансированы в январе 2020-го)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в январе-ноябре 2020 года были приняты на оплату больничные продолжительностью 29 млн 958 тыс. 759 дней.

“Помощь уже профинансировано Фондом социального страхования Украины для 2,1 миллиона человек. Из них 338 тыс. 507 дней — оплачены за счет ФССУ изоляция от COVID-19, на это направлено 66 млн грн. За 1 млн 820 тыс. 954 дней ухода за больными детьми или родственниками Фонд компенсировал утраченный заработок в размере 559,3 млн гривен”, — указано в сообщении.

Напомним, выплаты на больничные за больных детей за октябрь выросли на 79%.

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