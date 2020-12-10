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Від початку року українцям виплатили лікарняних на близько 11 млрд грн

Від початку року українцям виплатили лікарняних на близько 11 млрд грн

Київ • УНН

 • 11426 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. З початку року Фонд соціального страхування України виплатив лікарняних на суму в 10,7 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ФССУ.

“З початку року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності на загальну суму 10 мільярдів гривень. Загалом станом на сьогодні ФССУ виплатив застрахованим особам 10,7 млрд грн допомог по тимчасовій непрацездатності (сума враховує заяви-розрахунки, подані роботодавцями у кінці грудня 2019 року та профінансовані у січні 2020-го)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом у січні—листопаді 2020 року було прийнято на оплату лікарняні тривалістю 29 млн 958 тис. 759 днів.

“Допомоги вже профінансовано Фондом соціального страхування України для 2,1 мільйона людей. З них 338 тис. 507 днів — оплачена за кошти ФССУ ізоляція від COVID-19, на це направлено 66 млн грн. За 1 млн 820 тис. 954 днів догляду за хворими дітьми або родичами Фонд компенсував втрачений заробіток на суму 559,3 млн гривень”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, виплати на лікарняні через хворих дітей за жовтень зросли на 79%.

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