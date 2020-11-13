Виплати на лікарняні через хворих дітей за місяць зросли на 79%

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Фонд соцстраху за підсумками жовтня направив на допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі догляду за хворими дітьми 54,3 млн гривень – це на 79% більше, ніж у вересні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФССУ.

"За підсумками жовтня ФССУ направив на допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі догляду 54,3 млн гривень – це на 79% більше, ніж у вересні. Загалом у минулому місяці компенсації втраченого за час догляду заробітку отримали 13,3 тисячі застрахованих осіб. У вересні допомоги було профінансовано для 7,8 тис. працюючих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що значне зростання сум видатків і кількості осіб, які звернулись до Фонду за такими допомогами, має сезонний характер і пов’язане із початком освітнього процесу.

Як повідомляв УНН раніше, Фонд соціального страхування України фіксує зростання кількості листків непрацездатності, що надаються на оплату до ФССУ на 48,9%.

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