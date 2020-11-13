Выплаты на больничные за больных детей за месяц возросли на 79%

"По итогам октября ФССУ направил на пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода 54,3 млн гривен - это на 79% больше, чем в сентябре. Всего в прошлом месяце компенсацию утраченного за время ухода заработка получили 13,3 тысячи застрахованных лиц. В сентябре помощи было осуществлено для 7,8 тыс. работающих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительный рост сумм расходов и количества лиц, обратившихся в Фонд по таким пособиям, имеет сезонный характер и связан с началом образовательного процесса.

Как сообщал УНН ранее, Фонд социального страхования Украины фиксирует рост количества листков нетрудоспособности, предоставляемых на оплату в ФССУ на 48,9%.