Выплаты на больничные за больных детей за месяц возросли на 79%

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Фонд соцстраха по итогам октября направил на пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больными детьми 54,3 млн гривен - это на 79% больше, чем в сентябре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.

"По итогам октября ФССУ направил на пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода 54,3 млн гривен - это на 79% больше, чем в сентябре. Всего в прошлом месяце компенсацию утраченного за время ухода заработка получили 13,3 тысячи застрахованных лиц. В сентябре помощи было осуществлено для 7,8 тыс. работающих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительный рост сумм расходов и количества лиц, обратившихся в Фонд по таким пособиям, имеет сезонный характер и связан с началом образовательного процесса.

Как сообщал УНН ранее, Фонд социального страхования Украины фиксирует рост количества листков нетрудоспособности, предоставляемых на оплату в ФССУ на 48,9%.

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