От кори с начала года умерли уже восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. С начала 2019 года от осложнений кори в Украине умерли уже восемь человек, из них двое - дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на очередной еженедельный отчет Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"За отчетную неделю от осложнений кори умер один взрослый украинец. Также стало известно о еще одном летальном случае кори 9 февраля - болезнь унесла жизнь 18-летнего студента. Всего в этом году умерло уже восемь человек, среди которых двое детей", - говорится в отчете.
В 2018 году, как напомнили в ЦОЗ Минздрава, корь забрала 16 жизней.
Напомним, в конце января и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори.