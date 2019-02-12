Від кору з початку року померли вже вісім людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. З початку 2019 року від ускладнень кору в Україні померли вже вісім людей, з них двоє - діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на черговий щотижневий звіт Центру громадського здоров’я МОЗ України.
"За звітний тиждень від ускладнень кору помер один дорослий українець. Також стало відомо про ще один летальний випадок кору 9 лютого - недуга забрала життя 18-річного студента. Загалом цього року померло вже вісім людей, серед яких дві дитини", - йдеться у звіті.
У 2018 році, як нагадали у ЦГЗ МОЗ, кір забрав 16 життів.
Нагадаємо, наприкінці січня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що Міністерство охорони здоров’я не буде оголошувати епідемію кору.