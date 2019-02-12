Від кору з початку року померли вже вісім людей

КИЇВ. 12 лютого. УНН. З початку 2019 року від ускладнень кору в Україні померли вже вісім людей, з них двоє - діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на черговий щотижневий звіт Центру громадського здоров’я МОЗ України.