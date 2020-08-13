Взрыва многоэтажки в Киеве: все семьи получили новые квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве в конце июня, сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
“К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали”, — отметил Зеленский.
По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры.
“Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета — и мы это выполнили. Все получили наконец новые квартиры в новых домах”, — сказал Президент.
По мнению Владимира Зеленского, теперь обязанность местной власти — помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.
Напомним, 30 июня, семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки на Позняках, впервые посетили новые квартиры, которые им передали по инициативе Президента Владимира Зеленского.
Также напомним, 21 июня в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, было разрушено несколько этажей. Спасатели обнаружили тела пяти погибших.