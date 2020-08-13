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Вибуху багатоповерхівки в Києві: всі сім’ї отримали нові квартири

Вибуху багатоповерхівки в Києві: всі сім’ї отримали нові квартири

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку в Києві наприкінці червня, повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.

“На жаль, ми не можемо повернути рідних сім’ям, які втратили близьких через вибух. Але ми зробили те, що обіцяли”, — зауважив Зеленський.

За його словами, через тривалі бюрократичні процедури та оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, проте на сьогодні всі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нові помешкання.

“Вдячний нашій команді, що ми це зробили. Обіцяли до кінця літа — і ми це виконали. Всі отримали нарешті нові квартири в нових будинках”, — сказав Президент.

На переконання Володимира Зеленського, тепер обов’язок місцевої влади — допомогти постраждалим з ремонтом помешкань, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.

Нагадаємо, 30 червня, сім’ї, які постраждали внаслідок вибуху багатоповерхівки на Позняках, вперше відвідали нові квартири, які їм передали за ініціативи Президента Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, 21 червня у Києві стався вибух у багатоповерхівці, було зруйновано декілька поверхів. Рятувальники виявили тіла п’яти загиблих.

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