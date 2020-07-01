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Сім'ї, які постраждали від вибуху у багатоповерхівці на Позняках, вперше відвідали нові квартири

Сім'ї, які постраждали від вибуху у багатоповерхівці на Позняках, вперше відвідали нові квартири

Київ • УНН

 • 21836 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Вчора, 30 червня, сім’ї, які постраждали внаслідок вибуху багатоповерхівки на Позняках, вперше відвідали нові квартири, які їм передали за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат від фракції “Слуга народу” Леся Забуранна, передає УНН.

“Вчора разом з сім’ями, які постраждали внаслідок вибуху багатоповерхівки по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, та журналістами провідних українських ЗМІ ми вперше відвідали нові квартири у ЖК „Кришталеві джерела“, які були передані людям за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Емоції переповнюють досі”, — написала Леся Забуранна.

Вона зазначила, що всі квартири просторі, світлі і зі зручним плануванням.

“Я наче в санаторій потрапила, тут так зелено і гарно, я вперше після трагедії почала дихати”, — цитує Леся Забуранна слова мами Анатолія Хмельового, у якого загинув батько.

За її словами, коли журналісти задавали питання по облаштуванню квартир, у постраждалих людей з’явилася мрія і надія в очах.

Нагадаємо, Зеленський передав ключі від нових квартир постраждалим від вибуху на Позняках.

Також нагадаємо, 21 червня у Києві стався вибух у багатоповерхівці, було зруйновано декілька поверхів. Рятувальники виявили тіла п’яти загиблих.

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