Сім'ї, які постраждали від вибуху у багатоповерхівці на Позняках, вперше відвідали нові квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Вчора, 30 червня, сім’ї, які постраждали внаслідок вибуху багатоповерхівки на Позняках, вперше відвідали нові квартири, які їм передали за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат від фракції “Слуга народу” Леся Забуранна, передає УНН.
“Вчора разом з сім’ями, які постраждали внаслідок вибуху багатоповерхівки по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, та журналістами провідних українських ЗМІ ми вперше відвідали нові квартири у ЖК „Кришталеві джерела“, які були передані людям за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Емоції переповнюють досі”, — написала Леся Забуранна.
Вона зазначила, що всі квартири просторі, світлі і зі зручним плануванням.
“Я наче в санаторій потрапила, тут так зелено і гарно, я вперше після трагедії почала дихати”, — цитує Леся Забуранна слова мами Анатолія Хмельового, у якого загинув батько.
За її словами, коли журналісти задавали питання по облаштуванню квартир, у постраждалих людей з’явилася мрія і надія в очах.
Нагадаємо, Зеленський передав ключі від нових квартир постраждалим від вибуху на Позняках.
Також нагадаємо, 21 червня у Києві стався вибух у багатоповерхівці, було зруйновано декілька поверхів. Рятувальники виявили тіла п’яти загиблих.