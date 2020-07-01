Семьи, пострадавшие от взрыва в многоэтажке на Позняках, впервые посетили новые квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Вчера, 30 июня, семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки на Позняках, впервые посетили новые квартиры, которые им передали по инициативе Президента Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от фракции “Слуга народа” Леся Забуранная, передает УНН.
“Вчера вместе с семьями, пострадавшими в результате взрыва многоэтажки по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, и журналистами ведущих украинских СМИ мы впервые посетили новые квартиры в ЖК „Хрустальные источники“, переданных людям по инициативе Президента Владимира Зеленского. Эмоции переполняют до сих пор”, — написала Леся Забуранная.
Она отметила, что все квартиры просторные, светлые и с удобной планировкой.
“Я как в санаторий попала, здесь так зелено и красиво, я впервые после трагедии задышала”, — цитирует Леся Забуранная слова мамы Анатолия Хмелева, у которого погиб отец.
По ее словам, когда журналисты задавали вопросы по обустройству квартир, у пострадавших людей появилась мечта и надежда в глазах.
Напомним, Зеленский передал ключи от новых квартир пострадавшим от взрыва на Позняках.
Также напомним, 21 июня в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, было разрушено несколько этажей. Спасатели обнаружили тела пяти погибших.