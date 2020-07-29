Взрывчатку не нашли: столичная станция метро "Вокзальная" возобновила работу

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 3748 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 15828 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104682 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114073 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118819 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 153738 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117684 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143813 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104632 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102888 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывчатку не нашли: столичная станция метро "Вокзальная" возобновила работу

Взрывчатку не нашли: столичная станция метро "Вокзальная" возобновила работу

Киев  •  УНН

 • 14975 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Полиция завершила проверку станции "Вокзальная" в Киеве после сообщения о минировании. Поэтому метрополитен работает в обычном режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Метрополитен работает в обычном режиме. Полиция завершила проверку станции "Вокзальная", - говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее в столице сообщили о минировании метро "Вокзальная", станция была закрыта.

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