Взрывчатку не нашли: столичная станция метро "Вокзальная" возобновила работу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Полиция завершила проверку станции "Вокзальная" в Киеве после сообщения о минировании. Поэтому метрополитен работает в обычном режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Метрополитен работает в обычном режиме. Полиция завершила проверку станции "Вокзальная", - говорится в сообщении.
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Напомним, что ранее в столице сообщили о минировании метро "Вокзальная", станция была закрыта.