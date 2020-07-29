Вибухівку не знайшли: столична станція метро "Вокзальна" відновила роботу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Поліція завершила перевірку станції “Вокзальна” у Києві після повідомлення про мінування. Тож метрополітен працює у звичайному режимі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“Метрополітен працює у звичайному режимі. Поліція завершила перевірку станції “Вокзальна”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше у столиці повідомили про мінування метро “Вокзальна”, станцію було зачинено.

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