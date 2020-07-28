У Горішніх Плавнях жінка "замінувала" мерію, прокуратуру та підприємство
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Горішніх Плавнях розшукали особу, яка повідомила про замінування кількох адмінбудівель у місті, нею виявилась місцева жителька. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Полтавській області, передає УНН.
"Учора, 27 липня, до поліції міста Горішні Плавні надійшло три телефонних дзвінки від невідомої особи про замінування приміщень міської ради, прокуратури та одного із підприємств міста", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що особу телефонного "терориста" встановили менше ніж за пів години. Нею виявилася місцева жителька, 1975 року народження.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.
"Суд минулого року призначив жінці за аналогічні злочини 4 роки позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки", – додали в поліції.
Як повідомляв УНН, у Мелітополі затримали чоловіка, який "замінував" курорти Азовського моря.