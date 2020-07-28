В Горишних Плавнях женщина "заминировала" мэрию, прокуратуру и предприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Горишних Плавнях разыскали особу, сообщившую о заминировании нескольких админзданий в городе, нею оказалась местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области, передает УНН.
"Вчера, 27 июля, в полицию города Горишние Плавни поступило три телефонных звонка от неизвестного о заминировании помещений городского совета, прокуратуры и одного из предприятий города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что личность телефонного "террориста" установили меньше чем за полчаса. Нею оказалась местная жительница, 1975 года рождения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
"Суд в прошлом году назначил женщине за аналогичные преступления 4 года лишения свободы с испытательным сроком на 3 года", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Мелитополе задержали мужчину, который "заминировал" курорты Азовского моря.