В Горишних Плавнях женщина "заминировала" мэрию, прокуратуру и предприятие

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100786 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109546 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 114410 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145925 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114947 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138568 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103619 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102762 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105034 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102263 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Горишних Плавнях женщина "заминировала" мэрию, прокуратуру и предприятие

В Горишних Плавнях женщина "заминировала" мэрию, прокуратуру и предприятие

Киев  •  УНН

 • 14028 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Горишних Плавнях разыскали особу, сообщившую о заминировании нескольких админзданий в городе, нею оказалась местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Полтавской области, передает УНН.

"Вчера, 27 июля, в полицию города Горишние Плавни поступило три телефонных звонка от неизвестного о заминировании помещений городского совета, прокуратуры и одного из предприятий города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личность телефонного "террориста" установили меньше чем за полчаса. Нею оказалась местная жительница, 1975 года рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

"Суд в прошлом году назначил женщине за аналогичные преступления 4 года лишения свободы с испытательным сроком на 3 года", - добавили в полиции.

Как сообщал УНН, в Мелитополе задержали мужчину, который "заминировал" курорты Азовского моря.

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