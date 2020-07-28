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У Мелітополі затримали чоловіка, який "замінував" курорти Азовського моря

У Мелітополі затримали чоловіка, який "замінував" курорти Азовського моря

Київ • УНН

 • 19558 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. У Мелітополі затримали чоловіка, який ввечері 27 липня повідомив про замінування курортів Бердянськ та Якимівка, що розташовані на березі Азовського моря. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізької області, передає УНН.

"Невідомий чоловік завив, що в місті Бердянськ та в селищі міського типу Якимівка стануться вибухи. Працівники поліції оперативно "вирахували" лжемінера. Ним виявився місцевий житель 1964 року народження. Під час розмови чоловік зізнався, що хибний виклик зробив зі свого мобільного телефону. Свій вчинок пояснив тим, що у такий спосіб хотів перевірити, як швидко поліція зреагує на повідомлення", – розповіли в поліції.

Зазначається, що підозрюваного затримано. Його дії кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2-х до 6 років. Розпочато досудове розслідування", – додали в поліції.

Як повідомляв УНН, Кабмін запропонував Верховній Раді посилити відповідальність за хибні повідомлення про мінування.

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