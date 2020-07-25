Кабмін запропонував ВР посилити відповідальність за “мінування”

“Проектом Закону пропонується встановити як додаткове покарання у вигляді конфіскації майна (або без такої) за вчинення злочину, передбаченого статтею 259 КК України, що відповідає загальним вимогам щодо застосування цього виду покарання, установленим статтею 59 КК України. Частина друга статті 259 КК України викладається в новій редакції, яка встановлює посилену кримінальну відповідальність за діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти (у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої)”, - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначимо, що стаття 259 Кримінального кодексу України стосується завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Зокрема, частина перша стосується завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками і карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. Частина друга статті 259 стосується тих самих діянь, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або вчинене повторно і карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

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Також додамо, що стаття 59 КК України стосується покарання у виді конфіскації майна, що полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

“Стаття 259 КК України також доповнюється приміткою, якою визначається зазначений у частині другій термін “критично важливі об’єкти інфраструктури”, що вживається у значенні, визначеному Законом України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, - вказано у пояснювальній записці.

Зазначається, що під об’єктами критичної інфраструктури, згідно пункту 16 частини першої статті 1 Закону, є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки й оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я людей.

“Кількість завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності за останній час набула загрозливого масштабу. Згідно з відомостями Національної поліції України за 2019 рік, слідчі розпочали досудове розслідування близько 2000 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 259 Кримінального кодексу України (далі – КК України), що удвічі більше показників, зареєстрованих упродовж 2018 року”, - вказано у пояснювальній записці.

Зазначається, що повідомлення носять комплексний характер, коли одночасно повідомляється про замінування десятків об’єктів.

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“Усе частіше такі повідомлення стосуються закладів освіти, охорони здоров’я, об’єктів, що мають велике значення для функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки й оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та становити загрозу для життя і здоров’я людей”, - вказано у пояснювальні записці.

Повідомляється, що правоохоронці вимушені реагувати на кожне таке повідомлення, задіюючи значну кількість спеціальної техніки та особового складу і вимушено відволікаючи від виконання основних службових завдань.

“Верховна Рада України у 2012 році прийняла Закон України, яким посилено відповідальність за діяння, передбачені статтею 259 КК України. Однак аналіз ситуації, що склалася, свідчить про недостатність зазначених заходів”, - йдеться у пояснювальній записці.

Вказано, що метою прийняття проекту Закону України є суттєве зменшення кількості завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, а також забезпечення економії матеріальних й інших ресурсів органів державної влади, які використовуються для їх перевірки та усунення негативних наслідків розповсюдження неправдивої інформації.

Нагадаємо, Кабмін пропонує ВР посилити кримінальну відповідальність за хибні "замінування".

Також нагадаємо, 15 липня Уряд розглянув посилення відповідальності за "мінування".