Уряд сьогодні розгляне посилення відповідальності за "мінування"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів урядовці планують розглянути законопроект про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний уряду.
Також, урядовці сьогодні розглянуть низку Проектів постанов Верховної Ради України "Про зміну і встановлення меж міста", щодо Рубіжного Луганської області, Овруча Овруцького району Житомирської області, Городка Городоцького району Хмельницької області, Великих Мостів Сокальського району Львівської області, Арциза Арцизького району Одеської області, Дніпра і Дніпровського району Дніпропетровської області та Рогатина Рогатинського району Івано-Франківської області.
Буде розглянуто проект закону про внесення змін до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо експерта з радіаційного захисту.
Кабмін розгляне також проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)ˮ та проект протокольного рішення.
Крім того, планується розглянути проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
На порядку денному також є декілька проектів постанов, зокрема про внесення змін до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та про внесення змін до Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути проект постанови №3650 про утворення та ліквідацію районів, після чого планує розглянути постанову про призначення чергових місцевих виборів в Україні, розгляд якої відклали у ВР через звернення Президента Зеленського.