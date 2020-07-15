Рада сьогодні візьметься за ліквідацію та утворення нових районів

Парламентарі планують розглянути низку проектів постанов, зокрема, №3650 про утворення та ліквідацію районів, згідно з якою передбачається утворити в окупованому Криму та областях 129 районів (з них 17 - тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей), та ліквідувати існуючі 490 районів.

Також планується розглянути проекти постанов №3809 про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році, №3736 про заяву ВР щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції РФ в окупованому Криму.

Також сьогодні Рада планує розглянути низку законопроектів у першому читанні, зокрема, №3642 про внесення змін до законодавства щодо підстав відсутності нардепа на пленарних засіданнях ВР, №3608 про внесення змін до регламенту ВР щодо графіку пленарних засідань, №3614 про внесення змін до законодавства у зв’язку з завершенням адміністративно-територіальної реформи.

Окрім того, у другому читанні планується до розгляду законопроект №2398-д про оборонні закупівлі, №2412-д про розвідку.

Нагадаємо, 13 липня у ВР на порядку денному був розгляд проекту постанови про визначення дати місцевих виборів в Україні. Президент України Володимир Зеленський направив листа до Верховної Ради з тим, щоб парламентарі не розглядали це питання саме в цей день.

Як пояснив голова ВР Дмитро Разумков, постанова про призначення місцевих виборів не була проголосована у зв’язку з позицією комітету, який наполягає, що призначати вибори слід після остаточного затвердження змін адміністративних меж.



