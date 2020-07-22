Кабмін пропонує ВР посилити кримінальну відповідальність за хибні "замінування"

Документ під назвою "Проект Закону про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" зареєстровано 21 липня. Наразі текст законопроекту і пояснювальна записка до нього на сайті ВР відсутні.

Згідно з діючим законодавством, п.1 ст.259 Кримінального кодексу України за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Згідно п. 2 ст. 259 КК, те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. Останні зміни щодо цієї статті КК були внесені у 2012 році. Тоді ВР змінила санкції п. 1 ст. 259 з покарання у вигляді штрафу на позбавлення волі і збільшила термін позбавлення волі п.2 ст.259 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 липня по Україні прокотилася хвиля хибних повідомлень про замінування об’єктів інфраструктури, залізничних вокзалів, судів і місць масового скупчення людей, зокрема у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі.

Як повідомлялося в УНН, у Києві після вибухів і хибних повідомлень про замінування задіяли додаткові наряди поліції та військовослужбовців Національної гвардії для забезпечення публічної безпеки та громадського порядку. Окрім того, через загрози терактів правоохоронці посилили заходи безпеки у західних регіонах України.