Київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Києві задіяли додаткові наряди поліції та військовослужбовці Національної гвардії для забезпечення публічної безпеки та громадського порядку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“До забезпечення публічної безпеки та громадського порядку задіяні додаткові наряди поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Під посиленим наглядом правоохоронців перебуватимуть не лише вулиці Києва, але й місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв’язки, станції метрополітену тощо”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета слід терміново повідомити про знахідку правоохоронцям та надати максимально детальну інформацію.
“Категорично заборонено торкатися невстановлених предметів, розглядати чи самостійно їх розгортати. При цьому слід зберігати спокій та рівновагу, не провокувати паніку”, - додали у відділі комунікації.
Нагадаємо, у Києві замінували площу біля станції метро "Мінська". На місці поліція знайшла підозрілу коробку.
Пізніше стало відомо, що вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку "Мінський".
Також 17 липня стався вибух біля столичної станції метро "Шулявська", внаслідок якого отримали травми четверо людей.