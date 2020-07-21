Киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Киеве задействовали дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии для обеспечения общественной безопасности и общественного порядка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Для обеспечения общественной безопасности и общественного порядка задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и т.д.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию.
"Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику", - добавили в отделе коммуникации.
Напомним, в Киеве заминировали площадь у станции метро "Минская". На месте полиция нашла подозрительную коробку.
Позже стало известно, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".
Также 17 июля произошел взрыв возле столичной станции метро "Шулявская", в результате которого получили травмы четыре человека.