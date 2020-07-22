Поліція і Нацгвардія посилили заходи безпеки у дев’яти регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Правоохоронці посилили заходи безпеки у дев’яти регіонах України з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію і для запобігання терористичним проявам. Про це повідомляє пресслужба ГУНП України, передає УНН.
“Задля забезпечення безпеки громадян керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей”, — йдеться в повідомленні.
У центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях забезпечено посилене патрулювання поліцейськими нарядами, до складу яких також увійшли військовослужбовці Нацгвардії.
“Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставлено мобільні пости. Поліцейські здійснюють такі превентивні заходи, як перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду, перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час”, — повідомили в поліції.
В ГУНП також зазначили, що особливу увагу правоохоронці звертають на підозрілі речі, до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої. Поліцейські закликають суспільство із порозумінням ставитися до вказаних заходів.
Як раніше повідомляв УНН, у Луцьку було звільнено 13 заручників терориста Максима Кривоша, його затримано. Він мав спільників, деякі з них теж вже затримані. Правоохоронці оприлюднили фотографії арсеналу зброї, яку вилучили в “луцького терориста”.