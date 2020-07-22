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Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в девяти регионах Украины

Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в девяти регионах Украины

Киев  •  УНН

 • 20237 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Правоохранители усилили меры безопасности в девяти регионах Украины с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию и для предотвращения террористических проявлений. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины, передает УНН.

“Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей”, — говорится в сообщении.

В центральных частях областных центров и в общественных местах обеспечено усиленное патрулирование полицейскими нарядами, в состав которых также вошли военнослужащие Нацгвардии.

“Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты. Полицейские осуществляют такие превентивные меры, как проверка документов у подозрительных лиц и проведения поверхностного осмотра, проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время”, — сообщили в полиции.

В ГУНП также отметили, что особое внимание правоохранители обращают на подозрительные вещи, в которые могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства. Полицейские призывают общество с пониманием относиться к указанным мероприятиям.

Как ранее сообщал УНН, в Луцке были освобождены 13 заложников террориста Максима Кривоша, он задержан. Он имел сообщников, некоторые из них тоже уже задержаны. Правоохранители обнародовали фотографии арсенала оружия, снятая в “луцкого террориста”.

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