У Харкові шукали вибухівку на понад 200 об’єктах інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Харкові повідомлення про вибухівку в медичних закладах, гіпермаркетах, ТЦ, банках, готелях, будівлях залізничного та автовокзалів, яке надійшло до поліції 21 липня, виявилось хибним. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУНП в Харківській області.
"Усього поліцейські оглянули 208 об’єктів, евакуювали 720 осіб. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Відвід транспорту не проводився", – йдеться повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо "замінувань" зареєстрована в територіальних відділах поліції.
"Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Також вживаються заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до неправдивого повідомлення", – зазначили в поліції.
Як писав УНН, у Харкові 21 липня поліцейські перевіряли інформацію про мінування різних об’єктів інфраструктури із масовим скупченням людей.