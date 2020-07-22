В Харькове искали взрывчатку на более чем 200 объектах инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Харькове сообщение о взрывчатке в медицинских учреждениях, супермаркетах, ТЦ, банках, гостиницах, зданиях железнодорожного и автовокзалов, которое поступило в полицию 21 июля, оказалось ложным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
"Всего полицейские осмотрели 208 объектов, эвакуировали 720 человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Отвод транспорта не проводился", - говорится сообщении.
Отмечается, что информация о "заминирований" зарегистрирована в территориальных отделах полиции.
"Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению", - отметили в полиции.
Как писал УНН, в Харькове 21 июля полицейские проверяли информацию о минировании различных объектов инфраструктуры с массовым скоплением людей.