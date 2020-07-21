У Харкові невідомий "замінував" низку об'єктів із масовим скупченням людей

"Повідомлення про закладення вибухівки в медичних закладах, гіпермаркетах, торгових центрах, банках Харкова, готелях, поштових відділеннях, будівлях залізничного та автовокзалів надійшло на електронну пошту поліції 21 липня близько 15:00. На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території", – йдеться в повідомленні.

За адресами працюють слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві на ринку "Мінський", що поблизу станції метро "Мінська", вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої.