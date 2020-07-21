В Харькове неизвестный "заминировал" ряд объектов с массовым скоплением людей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании различных объектов инфраструктуры с массовым скоплением людей. Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции 21 июля около 15:00. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.
По адресам работают следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве на рынке "Минский" возле станции метро "Минская", взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства.