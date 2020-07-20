У Києві п’яний чоловік "замінував" вокзал, ТЦ та ресторан на площі Вокзальній

В поліції зазначили, що після огляду будівель та прилеглої до них території правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів. На місці події працювали слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та лікарі. Під час відпрацювання інформації про злочин псведомінера знайшли і затримали. Ним виявився 38-річний мешканець Черкаської області.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі", – повідомили в поліції.

Як раніше повідомляв УНН, в Святошинському районі столиці затримали киянина, який повідомив в поліцію про "замінування" школи та намагався підірвати житловий будинок.