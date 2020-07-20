У Києві затримали чоловіка, який "замінував" школу та намагався підірвати будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. В Святошинському районі столиці затримали киянина, який повідомив в поліцію про "замінування" школи на вулиці Семашка та намагався підірвати житловий будинок на вулиці Доброхотова. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУНП у м. Києві.
За словами начальника Святошинського управління поліції Сергія Чернишова, під час огляду приміщень та прилеглої до школи території жодних підозрілих предметів не виявили.
"Після опитування свідків та очевидців події ми встановили особу абонента, що зробив хибний виклик. Разом із цим, до нас надійшла інформація про те, що після цього дзвінка чоловік вдома відкрив газові конфорки та зачинив вікна, після чого пішов у невідомому напрямку. При цьому він попередив матір про намір підірвати будинок", – розповів Чернишов.
За місцем проживання чоловіка евакуювали мешканців під’їзду, а працівники ДСНС та газової служби відключили газ. Через декілька годин правопорушника затримали.
"Ним виявився місцевий мешканець, 1978 року народження, який, згідно з висновком лікарів-психіатрів, має проблеми з психічним здоров’ям", – повідомили в поліції.
За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 259, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомили про підозру. Наразі правоохоронці готують клопотання до суду для прийняття рішення щодо примусового лікування киянина.
Як раніше повідомляв УНН, у Солом'янському районі столиці на території гаражного кооперативу цієї ночі стався вибух.