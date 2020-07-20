У Києві затримали чоловіка, який "замінував" школу та намагався підірвати будинок

ukru
Ексклюзив
08:24 • 22910 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 70210 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 90585 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 162203 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 134673 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 145068 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146730 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129071 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183102 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126223 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 101410 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 139759 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 120415 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 106808 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 107040 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 22944 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 70251 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 90605 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 77562 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 128930 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103372 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104055 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121879 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138514 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136616 перегляди
Актуальне
У Києві затримали чоловіка, який "замінував" школу та намагався підірвати будинок

У Києві затримали чоловіка, який "замінував" школу та намагався підірвати будинок

Київ • УНН

 • 13497 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. В Святошинському районі столиці затримали киянина, який повідомив в поліцію про "замінування" школи на вулиці Семашка та намагався підірвати житловий будинок на вулиці Доброхотова. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУНП у м. Києві.

За словами начальника Святошинського управління поліції Сергія Чернишова, під час огляду приміщень та прилеглої до школи території жодних підозрілих предметів не виявили.

"Після опитування свідків та очевидців події ми встановили особу абонента, що зробив хибний виклик. Разом із цим, до нас надійшла інформація про те, що після цього дзвінка чоловік вдома відкрив газові конфорки та зачинив вікна, після чого пішов у невідомому напрямку. При цьому він попередив матір про намір підірвати будинок", – розповів Чернишов.

За місцем проживання чоловіка евакуювали мешканців під’їзду, а працівники ДСНС та газової служби відключили газ. Через декілька годин правопорушника затримали.

"Ним виявився місцевий мешканець, 1978 року народження, який, згідно з висновком лікарів-психіатрів, має проблеми з психічним здоров’ям", – повідомили в поліції.

За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 259, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомили про підозру. Наразі правоохоронці готують клопотання до суду для прийняття рішення щодо примусового лікування киянина.

Як раніше повідомляв УНН, у Солом'янському районі столиці на території гаражного кооперативу цієї ночі стався вибух.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32