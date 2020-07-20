У Києві на території гаражного кооперативу стався вибух: знесло стіну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Солом'янському районі столиці на території гаражного кооперативу, розташованому на вулиці Городній, 13, цієї ночі стався вибух. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в місті Києві, передає УНН.
"На території гаражного кооперативу в одному із гаражів стався вибух з послідуючим горінням. Внаслідок вибуху сталося руйнування цегляної стіни між гаражами, в одному із яких знаходився автомобіль марки "Mercedes CLK 320", – йдеться в повідомленні.
Пожежу на площі 50 кв. м було ліквідовано о 2:32. Постраждалих немає. Внаслідок пожежі в одному гаражі повністю згорів автомобіль, в іншому вогонь пошкодив особисті речі власника та різноманітні дерев'яні вироби.
"Під час гасіння пожежі рятувальники винесли на безпечну відстань 4 кисневі балони та 1 балон з пропаном, тим самим попередивши можливі вибухи", – додали в ДСНС.
Як раніше повідомляв УНН, в Дарницькому районі Києва цієї ночі біля багатоповерхівки згоріли два автомобілі.