На Дарниці біля багатоповерхівки горіли дві іномарки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Києві біля 16-поверхового житлового будинку цієї ночі горіли два автомобілі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у місті Києві, передає УНН.
"20 липня о 02:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Степана Олійника, 21, що у Дарницькому районі столиці", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники встановили, що пожежа виникла в автомобілі Nissan Tiida, потім вогонь перекинувся на поруч припаркований автомобіль Ford Transit. Пожежу загасили о 03:12.
"Внаслідок пожежі автомобіль Nissan Tiida вигорів повністю, в автомобілі Ford Transit пошкоджено праве крило, двері правої сторони, моторний відсік, лакофарбове покриття та салон автомобіля", – повідомили у ДСНС.
У відомстві додали, що причина загоряння встановлюється, жертв та постраждалих немає.
Як раніше повідомлялося в УНН, на Одещині у курортній Затоці вночі горіли шість будинків двох баз відпочинку.