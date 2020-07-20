На Дарнице возле многоэтажки горели две иномарки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Киеве возле 16-этажного жилого дома этой ночью горели два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве, передает УНН.
"20 июля в 2:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Степана Олейника, 21, что в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.
Спасатели установили, что пожар возник в автомобиле Nissan Tiida, затем огонь перекинулся на рядом припаркованный автомобиль Ford Transit. Пожар потушили в 3:12.
"В результате пожара автомобиль Nissan Tiida выгорел полностью, в автомобиле Ford Transit повреждено правое крыло, двери правой стороны, моторный отсек, лакокрасочное покрытие и салон автомобиля", - сообщили в ГСЧС.
В ведомстве добавили, что причина возгорания устанавливается, жертв и пострадавших нет.
Как ранее сообщалось в УНН, в Одесской области в курортной Затоке ночью горели шесть домов двух баз отдыха.